Covid, 10 casi in 24 ore in provincia di Firenze

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva mentre si rialza l'età media dei nuovi casi a livello regionale nelle ultime 24 ore di monitoraggio

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 14 nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro, 10 i casi in provincia di Firenze 5 a Firenze, 1 a Calenzano, 2 a Scandicci e 2 a Figline e Incisa Valdarno. Sono quindi 3.671 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

In Toscana sono 11.858 i casi di positività al Coronavirus, 73 in più rispetto a ieri, 20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening con 4.438 test in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.574.

L'età media dei 73 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63 per cento è risultato asintomatico, il 25 pauci-sintomatico. Delle 73 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui un rientro dalla Croazia mentre 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane come Sardegna ed Emilia Romagna.

Sono 1.514 le persone in isolamento poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 64 in più rispetto a ieri. Sono 3.734, 47 in più rispetto a ieri, le persone, isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 60, 7 in più rispetto a ieri, 8 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite sono 9.143, 2 in più rispetto a ieri: 147 clinicamente guarite e 8.996, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.