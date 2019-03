Trasporto eccezionale, strade bloccate

Questa sera alle 21 trasporto eccezionale dal Nuovo Pignone, divieti di sosta e di transito. Il convoglio, lungo 76 metri ed è diretto sulla FiPiLi

FIRENZE — Trasporto eccezionale dal Nuovo Pignone a viale Etruria fino all'innesto con la Fi-Pi-Li. Viste le particolari dimensioni del mezzo (76 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza, 4,25 di altezza e 442,80 tonnellate) transiterà a una velocità molto ridotta e la partenza sarà anticipata alle 21. Questo perché nella notte deve arrivare a Montelupo dove si fermerà nella giornata di giovedì per poi ripartire la notte alla volta di Livorno.

Per consentire il transito del mezzo a Firenze da questo pomeriggio sono scattati anche divieti di sosta con rimozione forzata in via Perfetti Ricasoli, via Barsanti, via di Novoli, Ponte San Donato, viale Redi, piazza Vittorio Veneto, via dei Vanni, piazza Paolo Uccello, piazza Batoni.

Ma il convoglio dopo aver imboccato la FiPiLi, nel tratto da Firenze a Livorno, uscirà a Ginestra Fiorentina per raggiungere, poi, Montelupo Fiorentino all'alba del 28 marzo, ove sosterà. Lo stesso convoglio è previsto che ripartirà da Montelupo Fiorentino alle 23.50 circa del 28 marzo alla volta del porto di Livorno, dove l'arrivo è programmato per il 29 marzo.

Per tale motivo, verranno chiuse le rampe in ingresso ed in uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina, in direzione mare, dalle ore 19 di stasera e fino alle ore 06 del successivo 28 marzo; la rampa di ingresso dello svincolo di Montelupo Fiorentino, in direzione mare, dalle 23.50 circa di stasera e fino alle 23.50 circa di domani, 28 marzo 2019. I viaggiatori verranno avvisati mediante apposita segnaletic adi preavviso, anche in relazione ai percorsi alternativi.