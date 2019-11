Cagliari-Fiorentina si ferma per Astori

Lunghissimo applauso al minuto numero tredici, lo stesso della maglia del capitano viola morto il 4 marzo 2018. Aveva giocato in entrambe le squadre

CAGLIARI — Si è fermato per un minuto il gioco alla Sardegna Arena di Cagliari durante la partita tra Cagliari e Fiorentina per ricordare Davide Astori, il capitano viola morto a Udine il 4 marzo 2018. Aveva militato in entrambe le squadre che gli hanno reso omaggio al minuto numero 13, quello della sua maglia.

Per onorare la memoria di Astori i capitani delle due formazioni sono scesi in campo con una fascia al braccio su cui è stampato proprio il numero 13.

Al coro dei tifosi del Cagliari ha risposto quello dei supporter della Fiorentina che hanno detto "C'è solo un capitano" mentre il volto di Astori era mostrato sul maxischermo dello stadio.

I tifosi della Fiorentina hanno anche ricordato i tre vigili del fuoco tragicamente morti nell'esplosione della cascina a Quargnento, nell'alessandrino, la notte tra il 4 e il 5 novembre.