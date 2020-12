Capriolo intrappolato in una villa di Firenze

Covid, Conte: «Da subito attivo il piano ‘Italia cashless' per gli acquisti con carte, ma non online»

L'animale è stato individuato e liberato dalla polizia provinciale della Città Metropolitana che lo ha trasferito nell'oasi di Villa Demidoff

FIRENZE — Un capriolo è rimasto chiuso nel giardino di una villa in fondo a via Reginaldo Giuliani a Firenze. L’animale, un giovane maschio in ottimo stato di salute, è stato fermato e poi liberato nell’Oasi di Villa Demidoff dalla polizia provinciale, in collaborazione con il personale della sede territoriale della Regione Toscana.

La polizia provinciale ha spiegato in una nota "Sempre un maggior numero di animali selvatici trovano rifugio nei pressi dei centri abitati. In tali aree trovano condizioni di relativa tranquillità connessa al divieto di caccia".

"Altri fattori che favoriscono l’”inurbamento” dei selvatici - prosegue la nota - sono l’offerta alimentare rappresentata dai giardini e dalle aree frequentate dall’uomo, e soprattutto la disponibilità di acqua, risorsa divenuta essenziale in questi ultimi anni di aridità estiva a seguito dei cambiamenti climatici. Il fenomeno è particolarmente evidente nell’area metropolitana di Firenze, dove ogni anno vengono effettuate centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini e richiesti interventi di allontanamento di animali divenuti troppo confidenti".