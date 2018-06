Il neo ministro Bonisoli apre Pitti Uomo

Debutto fiorentino per il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Visita agli Uffizi e poi apertura della 94ma edizione della manifestazione

FIRENZE — Firenze "è una vetrina fondamentale per il nostro paese, quello che accade qua ha rilevanza mondiale, e dobbiamo avere la massima attenzione, la massima cura e tutto il nostro impegno per supportare lo sviluppo della cultura attuale e futuro su Firenze". Lo ha detto il neo ministro Alberto Bonisoli, entrato in carica ufficialmente la settimana scorsa dopo aver prestato giuramento con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte.

Bonisoli ha partecipato stamattina alla cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo, arrivata alla sua 94ma edizione. "Una delle cose che possiamo fare, e questo vale per il mio ministero ma più in generale per il governo, è dare attenzione al mondo della moda - ha detto Bonisoli - Per chi è dentro il settore ci sono stati anni in cui la moda e le sue esigenze, del design e delle industrie creative, non erano al vertice delle priorità politiche e questo è un peccato, sicuramente abbiamo del terreno da recuperare e il mio impegno è partecipare con i miei colleghi per recuperare questo terreno".

Il ministro ha prima visitato la Galleria degli Uffizi, guidato dal direttore Eike Schmidt e poi si è recato direttamente in Palazzo Vecchio attraverso il corridoio che unisce i due edifici.