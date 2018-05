Aperto il tunnel della tramvia a palazzo Mazzoni

Ultimi abbattimenti dei muri nell'edificio di viale Belfiore per lasciare spazio al collegamento con il tunnel della linea 2

FIRENZE — Il tunnel attraverso il quale passeranno i tram si intravede bene nelle foto pubblicate dall'assessore comunale alla mobilità e ai lavori pubblici Stefano Giorgetti sul proprio profilo Facebook. "Ecco il tunnel per i tram", ha scritto Giorgetti.

All'interno di palazzo Mazzoni, all'angolo tra viale Belfiore e viale Redi, transiteranno i tram della linea 2 della tramvia, quella che dal capolinea di piazza Stazione porterà fino all'aeroporto Vespucci.

I lavori proseguono a ritmo serrato per rispettare le scadenze definite negli ultimi incontri in Comune. La linea 2 dovrebbe entrare in funzione in autunno mentre la linea 3, dalla stazione all'ospedale di Careggi, è in fase di collaudo e dovrà essere aperta in estate. Ieri a bordo del tram, per un giro di prova, sono saliti la commissaria europea per le politiche regionali Corina Cretu, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco Dario Nardella e lo stesso assessore Stefano Giorgetti.