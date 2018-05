"Il Papa a Loppiano, una ventata di entusiasmo"

Il vescovo di Fiesole Mario Meini ha ringraziato il Pontefice che si è recato in visita alla cittadella del movimento dei Focolari

FIESOLE — Sono stati settemila i fedeli che stamattina hanno salutato e ascoltato Papa Francesco, arrivato a Loppiano dopo la sua prima tappa in Toscana a Nomadelfia, nel grossetano.

Dopo la partenza del Pontefice in elicottero, il vescovo di Fiesole, diocesi di cui fa parte Loppiano, ha così commentato la visita di Francesco: "La visita di Papa Francesco a Loppiano è un momento bellissimo: una conferma solenne del carisma dei focolarini e della loro esperienza, ma anche una ventata di gioioso entusiasmo con tutti i presenti. Unità, non uniformità, memoria per costruire il futuro, invito a non dissociare mai la mente, il cuore e le mani (pensare-sentire-operare) in modo che ogni attività umana sia sempre frutto di buoni sentimenti e di saggi ragionamenti. Un bel momento che Loppiano non potrà mai dimenticare e che anche la diocesi di Fiesole custodirà con viva gratitudine".