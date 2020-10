Sfruttamento dei lavoratori, in tre nei guai

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Operazione della Direzione investigativa antimafia con carabinieri e polizia. Perquisizioni nella Valdichiana, nel fiorentino e in Campania

SIENA — Questa mattina la Dia, Direzione investigativa antimafia di Firenze, insieme alla polizia e ai carabinieri, ha dato esecuzione a tre misure cautelari nei confronti di persone che sono ritenute responsabili di vari reati. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Firenze.

Tra questi appropriazione indebita, sfruttamento dei lavoratori in condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale.

L'operazione delle forze dell'ordine è in corso su una vasta area e sono in corso perquisizioni nelle province di Siena (specie la Valdichiana) e Firenze in Toscana e in Campania quelle di Napoli, Salerno e Benevento.

I beni sequestrati ammonterebbero a oltre 600mila euro.