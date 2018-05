Perde il posto perchè nera, la Toscana non ci sta

Un imprenditore fiorentino ha offerto un nuovo lavoro alla senegalese non confermata in una casa di riposo di Senigallia per problemi di razzismo

FIRENZE — Potrebbe trovare una nuova occupazione in Toscana, la donna senegalese che ha perso il posto di lavoro in una casa di riposo di Senigallia, nelle Marche, perchè alcuni anziani ospiti le rivolgevano epiteti razzisti e l'azienda, dopo un periodo di prova, ha deciso di non confermarla: l'imprenditore fiorentino Massimo Mattei, ex assessore dela giunta guidata da Matteo Renzi a Palazzo Vecchio, le ha offerto un nuovo lavoro in una struttura per anziani da lui gestita.

"Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla a lavorare con me - ha scritto Mattei sul suo profilo Facebook - E mi metto in contatto fin da ora con la prefettura di Ancona per darle questa opportunità. Al razzismo si dice no. Sempre".