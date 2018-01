Agli Ufo piace volare nei cieli della Toscana

Tantissimi gli avvistamenti in tutta Italia nel 2017 secondo il Centro ufologico mediterraneo. I dischi volanti segnalati anche sopra Firenze

FIRENZE — Ufo vuol dire oggetti volanti non identificati e proprio di questo si tratta. C'è chi gli 'oggetti' li segnala in squadriglia, le cosiddette 'flotillas' avvistate un po' ovunque in Italia nell'anno appena trascorso, c'è chi li descrive come sfere, come luci nel cielo di vari colori, chi dice che volino velocissimi, chi invece che siano stazionari. E a segnalarli sono le persone più svariate, tra loro molti stranieri.

Lo dicono i dati diffusi dal presidente del Centro ufologico mediterraneo Angelo Carannante. "Sembra che nel 2017 - ha detto Carannante - vi sia stato un salto di qualità negli oggetti avvistati attesa la inusitata chiarezza di alcuni oggetti volanti non identificati filmati o fotografati. Un dato molto significativo è costituito dai dischi volanti che, dopo anni di assenza, sembrano tornati, come dimostrato dagli ufo di di Lavagna, Civitavecchia e Arco Felice".

E se la Liguria è stata la regione con il maggior numero di segnalazioni, gli Ufo non hanno disdegnato affatto la Toscana dove anche nel passato tanti sono stati quelli che dicono di essersi imbattuti negli oggetti volanti non identificati. Tra le città in cui il loro passaggio è stato segnalato c'è infatti Firenze. Tra le altre ci sono Savona, Paestum, Brescia, Trieste, , Napoli, San Benedetto del Tronto, Vicenza, Caserta, Ascoli Piceno".