Tassa di soggiorno, cinque Comuni all'attacco

Sesto Fiorentino, Fiesole, Campi, Vaglia e Signa hanno predisposto un progetto comune per il recupero della tassa di soggiorno

SESTO FIORENTINO — Una task force per recuperare la tassa di soggiorno evasa è al centro del progetto Vispi, predisposto dalle amministrazioni comunali di Sesto Fiorentino, Fiesole, Campi, Vaglia e Signa con un contributo di 150mila euro della Regione Toscana.

Il progetto prevede la redazione di regolamenti comunali omogenei per l'imposta di soggiorno, la formazione del personale, l'acquisto di software in grado di rilevare le irregolarità. Il tutto per offrire alle strutture ricettive la possibilità di adempiere agli obblighi di legge attraverso procedure semplici e 'amichevoli'.

I controlli porranno particolare attenzione sui soggiorno brevi che più facilmente forniscono l'occasione per non versare l'imposta di soggiorno dovuta ai Comuni.