Santo Stefano, ecco tutti i musei aperti

Molte occasioni di visita il 26 dicembre. Il calendario delle aperture a Capodanno, nell'Epifania e il 7 gennaio, prima domenica del mese

FIRENZE — Per il giorno di Santo Stefano, che quest'anno cade di martedì, tanti sono i luoghi di arte e cultura aperti al pubblico a Firenze. Fra questi, la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e Palazzo Pitti sono accessibili dalle 8.15 alle 18.50; il Bargello e le Cappelle Medicee dalle 8.15 alle 16.50. C'è la possibilità di visitare Palazzo Davanzati (8.15-13.50) o il Museo Archeologico (8.30-14).

I musei comunali saranno tutti aperti regolarmente e Palazzo Vecchio effettuerà l'apertura straordinaria dalle 9 alle 23.

Per gli amanti della scienza, il Museo Galileo prolungherà eccezionalmente l'apertura fino alle ore 18.

Il primo gennaio 2018 sono invece visitabili Palazzo Vecchio (orario 14-19), la Torre di Arnolfo (14-17), la chiesa e museo di Santa Maria Novella (orario 13-17.30) e il Museo Novecento (orario 14-18). Fra le mostre aperte quella a Palazzo Strozzi (orario 10-20) e quella a Palazzo Medici Riccardi (orario 10-19). Aperta anche la Casa di Dante (10-18), l'Area e museo archeologico di Fiesole (10-15) e nel pomeriggio varie chiese.



Per l'Epifania invece non c'è che l'imbarazzo della scelta: la maggior parte dei musei e monumenti di Firenze sarà regolarmente aperta. Chiusi la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cripta e la cupola del Brunelleschi. Da non perdere la magnifica Cavalcata dei Magi che avrà luogo per le vie del centro nel pomeriggio.

Il 7 gennaio, prima domenica del mese, è previsto l'ingresso gratuito per tutti nei musei statali. A Firenze, Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Palazzo Pitti con il Giardino di Boboli, Museo Nazionale del Bargello, Cappelle Medicee, Museo Archeologico, Palazzo Davanzati.