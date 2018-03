Studente di legge sfida il campione

Francesco Vestrini, di Firenze, tra i concorrenti de L'Eredità, noto quiz show di Rai Uno condotto da Fabrizio Frizzi

ROMA — La Toscana ancora protagonista del quiz show L'Eredità, in onda su Rai Uno, tutti i giorni, nella fascia preserale.

Il noto programma a premi condotto da Fabrizio Frizzi vede nelle vesti di campione in carica, da sabato 3 marzo, un 18enne di Cortona: Andrea Saccone.

Tra gli sfidanti della puntata di mercoledì 14 marzo c'era anche Francesco Vestrini, di Firenze, studente di giurisprudenza all'università di Bologna.

Il giovane fiorentino è rimasto in gara fino al "Triello", che vede confrontarsi i tre migliori concorrenti della puntata su domande di cultura generale, ma non è riuscito ad aggiudicarsi il testa a testa condo il campione in carica.