"Riportare le spoglie di Cherubini a Firenze"

Lo chiede il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. Il grande compositore fiorentino è sepolto al cimitero di Père Lachaise di Parigi

FIRENZE — Riportare a Firenze le spoglie di Luigi Cherubini (1760-1842), ora sepolte al cimitero Père Lachaise di Parigi per "onorare un grande compositore fiorentino che la città avrebbe dovuto celebrare meglio".

Questa la proposta lanciata stamani da Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana intervenendo alla presentazione della stagione del Conservatorio fiorentino.

"La tomba di Cherubini non è tenuta bene - ha proseguito Giani - e noi dobbiamo attivarci per riportarlo a Firenze come avvenne nel 1887 per la salma di Rossini, che oggi riposa in Santa Croce. Se troverò la collaborazione delle altre istituzioni locali potremo portare avanti questa richiesta, che in passato aveva ottenuto anche il consenso anche del maestro Muti".

In caso di ritorno a Firenze, i resti di Luigi Cherubini potrebbero trovar posto, non essendo possibile tumulare il corpo in Santa Croce, al cimitero delle Porte Sante.