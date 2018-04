Rfi punta al completamento del tunnel Tav

Maurizio Gentile, Ad di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuto in una conferenza a Firenze, ha confermato l'intenzione di finire l'opera

FIRENZE — "Confermo che è nostra ferma intenzione finire l'opera, portarla avanti". Queste le parole di Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi, a proposito del sottoattraversamento Tav di Firenze.

"Essendo un investimento di Rfi, quindi non realizzato con finanziamenti pubblici ma tutto in autofinanziamento - ha detto Gentile, a margine di un'iniziativa a Firenze - è evidente che il nostro interesse, oltre a essere dimostrato dal fatto che lo stiamo finanziando, evidentemente è anche dovuto al fatto che non dobbiamo vanificare ciò che abbiamo già investito".

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, presente alla firma con Rfi, ha sottolineato che "Il ''tappo'' di Firenze", senza il tunnel Tav e la stazione Foster, "impedisce la divisione fra i treni regionali e l'Alta velocità", e quando il tappo sarà tolto il traffico ferroviario in regione "potrà fare un balzo straordinario".