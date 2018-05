Lo sciopero lascia a terra aerei e passeggeri

Voli cancellati e caos negli aeroporti Galilei e Vespucci per l'astensione dal lavoro di 8 ore dei dipendenti degli scali, indetta da Filt Cgil e Usb

PISA — All'aeroporto Galilei di Pisa sono già una quarantina i voli cancellati, così come al Vespucci di Firenze, tra partenze e arrivi, per lo sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, indetto per oggi 8 maggio dai sindicati contro il progetto di esternalizzazione dei servizi di terra da parte di Toscana Aeroporti.

Inevitabili i disagi per i passeggeri che, rimasti a terra, affollano gli atri dei due scali in cerca di soluzioni alternative per affrontare il viaggio già programmato.