Nuovo scavalco della ferrovia a Campo di Marte

RFi e Regione Toscana hanno individuato l'opera come una priorità che potrebbe essere realizzata prima del nuovo tunnel per i treni AV

FIRENZE — Sviluppo del nodo di Firenze, miglioramento del servizio sulla linea aretina e della comunicazione ai viaggiatori in caso di anormalità nella circolazione. Sono questi i principali argomenti al centro di un 'incontro tecnico avvenuto tra Regione Toscana e Rete Ferroviaria Italiana.

Per quanto riguarda il nodo di Firenze, RFI e Regione hanno concordato sull'importanza della realizzazione dello scavalco di Firenze Campo di Marte, che ridurrà le interferenze tra i diversi flussi di traffico in uscita dal nuovo sottoattraversamento di Firenze. RFI si è pertanto impegnata a valutare la fattibilità del possibile anticipo dell'opera rispetto al completamento del tunnel Av, per il quale è stato recentemente approvato il Piano di utilizzo delle terre da scavo. Sempre Rfi sta studiando soluzioni progettuali per il collegamento tra Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione di Firenze Belfiore.

Nel nodo del capoluogo fiorentino sono in corso anche interventi tecnologici per aumentare regolarità della circolazione ferroviaria attraverso una supervisione integrata del traffico. Termineranno nel 2021.

In merito alla linea per Arezzo, RFI sta lavorando a progetti per risolvere le interferenze tra servizi di diversa tipologia per incrementare la qualità del servizio. A breve, su questo tema, sarà avviato un confronto con gli enti territoriali e con i comitati dei pendolari, insieme a tavoli di lavoro congiunti per intervenire sull'orario e garantire benefici immediati ai viaggiatori.

"L'incontro è stato proficuo - ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - Abbiamo apprezzato la prontezza e la concretezza con cui Rfi ha risposto alle istanze che avevamo posto in questi ultimi tempi. Ora siamo tutti impegnati a tradurre le intenzioni in azioni concrete".

Per quanto riguarda la comunicazione con i viaggiatori, RFI ha già avviato importanti interventi di incremento e miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico nelle stazioni. Sono nove gli impianti rinnovati nel corso del 2017 e per il biennio 2018-2019 sono stati pianificati ed avviati ulteriori interventi di rinnovo. La collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Toscana permetterà, anche attraverso la stipula di un nuovo protocollo d'intesa dedicato, ulteriori miglioramenti, soprattutto nei momenti di criticità nella circolazione ferroviaria. Prevista una maggiore collaborazione tra i canali, con particolare riferimento ai siti informativi del Gruppo FS Italiane e alla piattaforma "Muoversi in Toscana".