Zia Caterina è ambasciatrice della solidarietà

La Regione Toscana ha deciso di omaggiare Caterina Bellandi che da anni, col suo taxi colorato, aiuta i bambini malati ad alleviare le sofferenze

FIRENZE — A Firenze tutti hanno visto passare quel taxi colorato, pieno di disegni e peluche. Milano 25, il mezzo con cui Caterina Bellandi, nota come zia Caterina, aiuta da tanti anni i bambini malati alleviando le loro sofferenze. La Regione Toscana ha deciso di omaggiare Zia Caterina per l'opera resa ai più piccoli e a tutta la società, nominandola Ambasciatrice toscana della solidarietà, un riconoscimento creato ad hoc, come ha spiegato il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani.

Questo riconoscimento della Regione Toscana arriva anche dopo il sostegno che Caterina ha dato a Mariasole, figlia del consigliere regionale Leonardo Marras, scomparsa pochi mesi fa. Questa donna così gioiosa e colorata ha iniziato a lavorare col taxi lasciatole dal marito, morto per un tumore. Bellandi ha raccontato delle difficoltà incontrate quando si è trovata ad andare oltre Firenze, con le forze dell'ordine che spesso non sono riuscite a capire subito che quel mezzo così colorato era il modo con cui zia Caterina aiutava i più piccoli, conquistando la loro fiducia col sorriso. Questo titolo di ambasciatrice servirà appunto per rendere ancora più ufficiale l'opera di questa tassista originale e dal cuore grande.