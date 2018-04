Tutti i lavori al via da lunedì

E soprattutto le strade interessate in cui potrebbe essere disagevole passare. Il dettaglio completo degli interventi in programma

FIRENZE — L'avanzamento dei lavori di ripristino di carreggiata e marciapiedi in via Modena e della sostituzione della rete idrica in zona via dei Bardi per la precisione in Costa del Pozzo. Ma anche la posa di infrastrutture della telefonia in via della Nave di Brozzi e il ripristino dei chiusini dell'acquedotto in via di Brozzi. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l'elenco.

Via Ricasoli: per le operazioni di carico/scarico di materiali per il Teatro Niccolini domani domenica 22 aprile dalle 20 alle 24 sarà chiuso il tratto piazza Duomo-via Biffi.

Via Modena: proseguono i lavori di rifacimento di carreggiata e marciapiedi. Da lunedì 23 aprile il tratto compreso fra via Isidoro del Lungo e via Cherubini sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 5 maggio.

Costa del Pozzo: per l'avanzamento del cantiere di sostituzione della rete idrica già in corso in via di Bardi lunedì 23 aprile nella strada saranno istituiti divieti di sosta e transito nel tratto via dei Bardi-via del Canneto. Previsti provvedimenti anche in vicolo del Canneto (divieti di sosta e senso unico verso piazza Santa Maria Soprarno) e piazza Santa Maria Soprarno (divieti di sosta). Inoltre nella direttrice di collegamento da piazza Santa Felicita a piazza dei Rossi nella corsia di collegamento con via Stracciatella sono previsti divieti di sosta e un senso unico da via Guicciardini verso via Stracciatella con divieto di transito per i veicoli superiori a 1,90 di larghezza e 4,80 di lunghezza. Termine previsto 12 maggio.

Via Por Santa Maria: per lavori edili da lunedì 23 aprile previsto un restringimento di carreggiata da vicolo di Santo Stefano a via Lambertesca. Prevista la chiusura di vicolo Santo Stefano. Termine previsto 3 maggio.

Via del Tiratoio: per lavori edili da lunedì 23 aprile saranno in vigore divieti di sosta e un senso unico da lungarno Soderini a vicolo del Tiratoio. I provvedimenti saranno in vigore fino al 31 dicembre.

Via Pandolfini: lunedì 23 aprile per effettuare la sostituzione di alcuni infissi il tratto da via delle Badesse a via Palmieri sarà chiuso in orario 9-19 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Porta Rossa: lunedì 23 aprile il tratto da via Pellicceria a via del Mercato Nuovo sarà chiuso per la sostituzione di una vetrina. Il provvedimento sarà in vigore in orario 4-9 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via del Guarlone: lunedì 23 aprile è in programma l'installazione di un impianto da parte di un privato. La strada sarà chiusa dalle 9 alle 19 nel tratto compreso fra Stradone di Rovezzano e via del Loretino (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazzetta del Bene: lunedì 23 e martedì 24 aprile per lavori edili sarà istituito un divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Replica il 26 e 27 aprile.

Via di Cammori: inizierà lunedì 23 aprile lo smontaggio di un ponteggio con l'istituzione di un divieto di transito nel tratto via di Brozzi a via della Saggina (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 26 aprile.

Via della Nave di Brozzi: per lavori relativi alle infrastrutture della telefonia da lunedì 23 aprile scatteranno un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato nel tratto via Friuli-via Lazio verso quest'ultima strada. L'intervento si concluderà il 27 aprile.

Via delle Caldaie: per l'installazione di dissuasori mobili da lunedì 23 aprile il tratto via dei Preti-piazza Santo Spirito sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 4 maggio.

Via dello Studio: inizierà lunedì 23 aprile la posa di una infrastruttura della telefonia: dalle 9 di lunedì il tratto via delle Oche-via del Corso sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 4 maggio.

Via Toscanella: per lavori edili la lunedì 23 aprile verrà chiuso il tratto da via dello Sprone a Borgo San Jacopo (eccetto mezzi di soccorso). Termine previsto 22 maggio.

Via Torre del Gallo: per il ripristino di un muro da parte di un privato lunedì 23 aprile saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con semaforo. I provvedimenti saranno in vigore fino al 1° lulgio.

Via del Pantano: per un nuovo allaccio alla rete idrica da martedì 24 aprile la strada sarà chiusa al confine con il Comune di Scandicci (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili). Termine previsto 1° maggio.

Via di Brozzi: da martedì 24 aprile sarà effettuato il ripristino dei chiusini della rete idrica. Fino al 3 maggio nel tratto da via della Sala a via Golubovich saranno istituiti un restringimento di carreggiata e un senso unico verso via Golubovich.

Via del Canneto: per effettuare la svuotatura di una fossa biologica giovedì 26 aprile la strada sarà chiusa dalle 4 alle 7 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via delle Mimose: per lavori edili giovedì 26 aprile il tratto da via del Salice a via dei Rododendri sarà chiusa in orario 8-18 (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Piazza Ognissanti: ancora per lavori edili da giovedì 26 a sabato 28 aprile sarà chiusa la corsia da lungarno Vespucci a via Montebello (eccetto mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).



Per quanto riguarda i provvedimenti per eventi e manifestazioni, si inizia domani con i divieti di sosta e transito in viale Fanti e Nervi (tratti) per la Fiera di Primavera (orario 5-22). Sempre domani per una gara podistica sono previsti divieti di transito al passaggio nella zona di Ponte alle Mosse-Cascine-San Biagio a Petriolo (dalle 9.15). Passando al 25 aprile oltre ai provvedimenti per le Celebrazioni della Liberazione in centro per il corteo, in piazza Poggi per la commemorazione e in via Benedetto Fortini-via Chiantigiana per una manifestazione, sono previsti divieti di sosta e transito in viale Guidoni per la Festa dei Fiori (dalle 8 alle 20).