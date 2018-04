​Tramvia linea 3, asfaltature da lunedì

Il programma dei lavori di pavimentazione della linea 3. Intanto proseguono gli interventi per la messa in protezione delle rotaie sulla linea 2

FIRENZE — Lunedì 23 aprile i lavori interesseranno via dello Statuto nella corsia verso Careggi: previsti divieti di sosta e transito in orario diurno e notturno.

L’itinerario alternativo per chi arriva da viale Strozzi verso Careggi da via XX Settembre-via del Romito-via Richa-via Milanesi etc oppure da via XX Settembre-via Crispi-viale dei Cadona. Saranno chiuse anche via delle Cinque Giornate (da via Crispi a via dello Statuto) e via Pucinotti (da via Crispi a via dello Statuto).

Lunedì i lavori di asfaltatura interesseranno, sempre in orario diurno e notturno, anche via Tavanti (il tratto da via Pisacane a piazza Leopoldo sarà chiuso in direzione centro): itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Palazzo Bruciato e diretti verso piazza Leopoldo da via Galluzzi o da via Pompeo Neri. Lunedì operai a lavoro anche in via Gianni (da piazza Leopoldo a piazza Viesseux in direzione centro). Itinerario alternativo da via Ricci-via Mayer. Anche in questo caso i lavori saranno svolti in orario diurno e notturno.

Continuano i lavori iniziati la scorsa settimana di protezione delle rotaie. Dopo gli interventi sulla linea 3, dal martedì 24 aprile le operazioni andranno a interessare la linea 2. Dal 24 al 28 aprile, in orario 21-6, in via di Novoli all'incrocio con viale della Toscana sarà istituito un divieto di transito nella porzione di svolta della rotatoria per fasi alterne. Dal 25 al 27 aprile lo stesso tipo di intervento è in programma in via Doni: previsto un divieto di transito in corrispondenza del Ponte Doni, dall’incrocio con viale Redi all'incrocio con via Circondaria. I veicoli provenienti da via Doni e diretti in via Circondaria-via Buonsignori dovranno utilizzare l'itinerario viale Redi-via Mariti. Per i mezzi provenienti da viale Redi e diretti in via Circondaria-via Buonsignori il percorso alternativo sarà invece via Ponte all'Asse-viale Corsica.