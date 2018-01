Salvi tutti i posti di lavoro all'ex Sheraton

Terminata la trattativa dopo la lunga crisi seguita alla chiusura dell'hotel. La nuova società ha siglato un accordo per proseguire l'attività

FIRENZE — L'accordo che garantisce la prosecuzione dell'attività dell'hotel è stato sottoscritto stamani nella sede della Città Metropolitana. La società Elite Gestioni Firenze, che a dicembre si era aggiudicata l'asta per l'affitto dell'azienda, manterrà tutti i lavoratori che erano impiegati precedentemente nell'hotel, compresi quelli dell'appalto del servizio ai piani. Si tratta nel complesso di cinquanta posti di lavoro.

Si mette così fine a una trattativa molto complessa per la gestione dell'ex Sheraton, ora Conference Florentia Hotel che si trova davanti al casello autostradale di Firenze Sud.

Nella fase iniziale, non è escluso il ricorso agli ammortizzatori sociali per fare fronte alla possibile carenza di ospiti nelle camere. "In attesa della prossima gara per la vendita dell'azienda, nel frattempo esprimiamo grande soddisfazione per la ripresa dell'attività e per la salvaguardia dell'occupazione", ha fatto sapere in una nota la Cgil Toscana.

L'accordo prevede anche l'impegno per la sottoscrizione di un nuovo contratto aziendale.