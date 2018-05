Superponte, assalto a Uffizi, Pitti e Boboli

Dal 28 aprile al primo maggio 63mila visitatori hanno varcato gli ingressi delle gallerie degli Uffizi, di Palazzo Pitti e dei giardini di Boboli

FIRENZE — Il direttore del complesso museale Uffizi-Pitti Eike Schmidt lo ha definito un "nuovo record". Stiamo parlando dei 68mila visitatori che durante il ponte del primo maggio ha portato quasi 63mila visitatori a visitare i tesori della galleria degli Uffizi, di Palazzo Pitti e del guardino di Boboli. Praticamente un incremento del 78 per cento rispetto al 2017.

Che cosa è cambiato? A differenza dell'anno scorso, tutte e tre le istituzioni museali sono rimaste aperte nel giorno della festa dei Lavoro e gli Uffizi e Boboli anche lunedì 30 aprile, normalmente il giorno di chiusura.

"Le aperture del lunedì e del martedì hanno dato l'occasione di visitare i nostri musei a 27.526 ospiti in più rispetto all'anno precedente" si legge in una nota di Schmidt.

"Con il nuovo record le gallerie degli Uffizi confermano il ruolo cruciale di motore economico per Firenze e per tutta la Toscana - si legge ancora nella nota - oltre che di incubatore di conoscenza e di scambio culturale fra i popoli. Con grande piacere stiamo registrando anche il trend di notevole crescita della reggia di Palazzo Pitti con i suoi quattro musei, più 132 per cento nei quattro giorni del ponte. Ci auguriamo che questa solida tendenza continui anche nei mesi a venire, grazie anche alle numerose iniziative musicali e culturali in programmazione, fra cui spicca l'importante mostra sul Pontormo che aprirà la prossima settimana".