Ottocento artigiani in mostra alla Fortezza

Dal 21 aprile al 1 maggio l'82ma edizione della Mostra internazionale dell'Artigianato. Paese ospite d'onore nel 2018 il Vietnam

FIRENZE — Arriveranno dall'Italia e da una cinquantina di Paesi esteri gli ottocento artigiani presenti all'82ma Mostra internazionale dell'Artigianato organizzata da Firenze Fiera.

Nel corso dell'evento, dal 26 al 28 aprile, sarà lanciata la piattaforma B2B Italian Crafts Accents, creata da Firenze Fiera in collaborazione con Artex e con il supporto della Regione Toscana: in questa sede professionisti artigiani e giovani designer avranno l'opportunità di esporre i propri lavori. Anche in questo caso una finestra sul mondo: è prevista infatti la partecipazione di 62 aziende e compratori in arrivo dagli Stati Uniti e dalla Cina.

La Mostra internazionale dell'Artigianato, inoltre, prevede anche laboratori live, cooking show e spettacoli musicali.