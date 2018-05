Basket e solidarietà al torneo Tommasino Bacciotti

​Quattro giorni di minibasket e solidarietà, 68 partite per il Torneo Nazionale Tommasino Bacciotti. La squadra vincitrice è la Miniolimpia di Milano

FIRENZE — Ventiquattro squadre in campo, divise in otto gironi. 68 partite: si è concluso oggi l'11° Torneo Nazionale Tommasino Bacciotti.

Tante squadre non solo di Firenze e della Toscana, ma anche d’Italia che si sono date battaglia sul campo con un obiettivo comune più grande: quello di dare una mano alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Il torneo organizzato dall'associazione sportiva Sancat raccoglie fondi per la Fondazione Onlus Tommasino Bacciotti che aiuta la ricerca per le malattie tumorali infantili e le famiglie dei piccoli in cura presso l’ospedale Meyer con il progetto Case accoglienza Tommasino.

"Dobbiamo essere orgogliosi di avere a Firenze un ospedale come il Meyer, che è come fossero gli Uffizi della Salute. E accanto al Meyer avere un'istituzione come la Fondazione Bacciotti e società sportive straordinarie come la Sancat", ha detto il sindaco Dario Nardella intervenendo alla premiazione.

Paolo Bacciotti ha ricordato l'impegno "per aiutare questi bambini, che vogliamo aiutare a superare la malattia anche facendoli sentire a casa, tra i loro affetti".