Mattarella in visita agli archivi storici dell'Ue

Il presidente della Repubblica dopo l'apertura di 'State of the Union' ha visitato Villa Salviati e poi la mostra sulla Costituzione alle Murate

FIRENZE — La giornata toscana del Capo dello Stato è iniziata stamattina a Fiesole, dove Sergio Mattarella ha inaugurato l'ottava edizione di 'The State of the Union', la manifestazione che porterà a Firenze le più alte cariche dell'Unione Europea. Nel suo discorso, Mattarella ha rinnovato l'invito a non considerare l'Europa come un'entità burocratica ma a ricordare che "le scelte, anche quelle discutibili, sono sempre state frutto del confronto democratico tra i governi in sede di Consiglio Europeo, con il concorso del Parlamento Europeo".

Dopo l'appuntamento alla Badia Fiesolana, il presidente ha anche fatto visita agli Archivi Storici dell'Unione Europea custoditi a Villa Salviati e che ad oggi contano, tra le altre cose, 224 fondi, 14.880 libri, 546 tesi di dottorato e 44.848 fotografie. Oltre agli Archivi, diretti dal 2013 da Dieter Schlenker, il Capo dello Stato ha visitato la villa e il parco.

Nel pomeriggio Mattarella è arrivato alle Murate, in centro storico a Firenze, per visitare la mostra itinerante 'Il viaggio della Costituzione' promossa dalla Presidenza del Consiglio in occasione dei 70 anni della Carta Costituzionale italiana. Ad accompagnarlo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il ministro dello Sport Luca Lotti. La tappa fiorentina della mostra, che aprirà a breve i battenti, è dedicata all'articolo 9 della Carta e al tema 'Cultura e ricerca'.

Il presidente della Repubblica ha quindi salutato i giornalisti all'ingresso delle Murate e ha stretto la mano a una signora che gli si è avvicinata per salutarlo. Il viaggio di Sergio Mattarella prosegue verso la Sicilia, dove domani sarà presente per celebrare i 70 anni dell'istituzione della Corte dei Conti nella regione della Trinacria.