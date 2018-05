Il giorno di Mattarella nel segno dell'Europa

Il presidente della Repubblica atteso alla Badia Fiesolana per l'apertura di 'The State of the Union'. In arrivo nel capoluogo anche Junker e Tajani

FIRENZE — Riflettori puntati su Fiesole dove domattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà per l'inaugurazione di 'The State of the Union', la tre giorni giunta alla sua ottava edizione in cui si discute il futuro dell'Unione Europea con un occhio al contesto geopolitico mondiale in cui l'Europa è immersa. Un contesto caratterizzato da bruschi cambi di rotta e da mosse improvvise come l'uscita degli Stati Uniti di Donald Trump dal'accordo sul nucleare iraniano che ha aperto un nuovo fronte di crisi.

Il presidente Mattarella arriverà alle 10 alla Badia Fiesolana e trascorrerà a Firenze le 24 ore concesse oggi ai leader di Lega e Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per portare avanti la trattativa per la formazione di un governo. In ogni caso, nel capoluogo toscano, ci sarà l'Europa al centro del dibattito, in particolare l'economia, le politiche monetarie, gli investimenti sociali, le strategie di difesa, le migrazioni, l'energia e il cambiamento climatico.

La mattina di venerdì, poi, sul palco di Palazzo Vecchio parleranno il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Poi, nel pomeriggio, sarà la volta di Federica Mogherini.