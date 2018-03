Il Pd di Palazzo Vecchio dice no al gay pride

Il gruppo dem ha votato contro l'adesione del Comune e la partecipazione del Gonfalone all'evento, in programma a Siena per il 16 giugno

FIRENZE — I gruppo del Pd in consiglio comunale ha votato contro l'adesione di Palazzo Vecchio al gay pride 2018 che si terrò a Siena il 16 giugno. Al termine della seduta della commissione consiliare che ha affrontato la questione, i consiglieri di Mdp, di Firenze riparte a sinistra e della lista civica Crsitina Scaletti hanno attaccato duramente i colleghi dem.

"La Regione Toscana e molti altri Comuni saranno orgogliosamente presenti alla manifestazione e quindi non comprendiamo le motivazioni istituzionali riguardo al diniego - scrivono in una nota - Il gay pride è un evento trasversale che vede sempre una partecipazione numerose di famiglie e di persone e per questo esprimiamo il nostro profondo rammarico e la nostra delusione per la macata opportunità da parte della maggioranza di schierarsi dalla parte del riconoscimento dei diritti e dell'amore".