I curdi in corteo contro la repressione di Erdogan

Anche un carro armato giocattolo tra le scritte contro la Turchia al corteo partita dalla zona dove si trova il consolato degli Stati Uniti

FIRENZE — "L'attacco del regime di Erdogan al Cantone di Afrin, in Siria, è stato criminale - ha detto Erdal Karabey, rappresentante del coordinamento del Kurdistan in Toscana - ed é grave la responsabilità dei governi della Russia e dei Paesi occidentali che continuano ad appoggiare Erdogan tollerando le sue politiche di repressione". Questo il commento a margine del corteo che oggi pomeriggio è partito dalla zona in cui si trova il consolato degli Stati Uniti a Firenze.

Sui cartelli esposti le scritte ''Erdogan terrorista'', ''Usa, Ue, Russia complici'', ''Ochalan libero'' in mezzo alle bandiere del Kurdistan e dell'Ypg, le milizie femminili curde. Stando a quanto si apprende, il carro armato giocattolo che i manifestanti stanno portando con sé sarà lasciato davanti al consolato della Germania.

Circa 150 le persone che hanno preso parte alla manifestazione.