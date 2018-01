Entro il 2018 la ciclopista sul lungarno Vespucci

Via libera alla realizzazione del percorso ciclabile da piazza Vittorio Veneto a piazza Goldoni. Operazione da 294mila euro

FIRENZE — Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato nell'ultima seduta dell'anno dal Consiglio comunale. La ciclopista avrà una sede propria, cioè correrà accanto al marciapiede e sarà separata dal resto della carreggiata tramite un cordolo.

Sul fronte della viabilità è previsto che il tratto del lungarno tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni diventi a senso unico verso Ponte alla Carraia. Lo ha detto l'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti. Per quanto riguarda il senso inverso, invece, il traffico sarà trasferito sul lungarno Soderini.

Per quanto riguarda il tratto successivo, quello tra piazza Ognissanti e Ponte Vespucci, la circolazione rimarrà invece a doppio senso. Il mantenimento del doppio senso è previsto anche nel tratto tra via Magenta e il consolato Usa.

"Questo progetto rappresenta un tassello importante del nostro piano di implementazione della mobilità ciclabile - ha spiegato Giorgetti -. Metteremo a disposizione dei ciclisti un percorso dedicato e protetto in continuità con quelli di piazza Vittorio Veneto e di lungarno Corsini, eliminando anche i tratti in promiscuo con i pedoni sui marciapiedi. Con l''occasione saranno anche razionalizzati gli attraversamenti pedonali con semafori in corrispondenza dei ponti e uniformati i materiali utilizzati in modo da avere un''immagine più omogenea del lungarno".