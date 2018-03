Crolla un altro albero e centra due auto

Le violente raffiche di vento della scorsa notte hanno fatto cadere una grossa pianta all'interno di un giardino. I rami hanno invaso anche la strada

FIRENZE — L'albero, che si trovava all'interno del giardino di una casa in via Orazio Vecchi, zona Novoli, non ha retto alle folate che la notte scorsa hanno imperversato a Firenze così come su buona parte della Toscana.

Il crollo è avvenuto intorno alle due di notte e, nella caduta, parte della pianta ha centrato anche due auto in sosta che sono rimaste in parte danneggiate.

Sul posto, dopo il crollo, è stata chiamata la polizia municipale. Nessuno si è ferito.