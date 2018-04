La ciclabile è una scorciatoia per gli scooter

Raffica di multe della polizia municipale sulla pista ciclopedonale usata da molti scooteristi per evitare il traffico alle Cascine

FIRENZE — La presenza degli scooter sulla pista ciclabile e pedonale in piazza Vittorio Veneto, accanto alla tramvia, è stata segnalata da molti cittadini e la polizia municipale ha fatto scattare i controlli sia sul lato di Corso Italia che su quello delle Cascine.

Tanti gli scooteristi finiti nella rete dei controlli, molti anche quelli che hanno fatto retromarcia alla vista della pattuglia. Per tutti è scattata la multa di 41 euro per il passaggio su un percorso riservato a pedoni e biciclette. Sanzioni più pesanti, invece, sono partite per un uomo che non era in regola con la revisione del mezzo. Un altro, che si trovava alla guida dello scooter della moglie, si è buscato una multa da 849 euro per l'assenza di assicurazione.