Capodanno 2018 in città, tutti gli eventi

Dal concertone a piazzale Michelangelo ai tanti spettacoli per le strade e le piazze. Divieto di botti e limitazioni su vetro e visitatori

FIRENZE — Concerti rock e pop, musica classica, gospel e folk per le strade della città. È il Capodanno 2018 che Firenze offre a cittadini e visitatori che hanno scelto di salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo in città.

Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi e Lorenzo Baglioni animeranno piazzale Michelangelo per il concertone. Tante iniziative in tutta la città, dall’Oltrarno a Gavinana, da piazza della Signoria a Santissima Annunziata, con un ricco cartellone di eventi completamente gratuiti.

Ecco gli eventi in programma:

- in piazza della Santissima Annunziata si attenderà il 2018 sulle note gospel degli Eric Waddell & The Abundant Life Singers; a impreziosire la serata saranno le architetture di luce realizzate da Giancarlo Cauteruccio.

- Valzer e polke della tradizione viennese e arie celebri di opere risuoneranno in piazza della Signoria, insieme all’orchestra filarmonica di Vratza diretta da Giuseppe Lanzetta.

- San Frediano, Santo Spirito, piazza Pitti sono solo alcune tappe della Fantomatik Orchestra e della Pedrasamba Street Band, che dalle 22,30 attraverseranno strade e piazze dell’Oltrarno fiorentino a ritmo di jazz e musica afro-brasiliana. Le due band saranno in movimento con il loro bagaglio di suoni e di colori, partendo da Borgo San Frediano. La Fantomatik Orchestra, gruppo funky, soul e rhythm’n’blues con influenze etno, pop e dance, percorrerà via Santo Spirito per raggiungere piazza Pitti e poi Santo Spirito (per gli auguri delle 24), mentre per Pedra Samba, gruppo di percussioni afro-brasiliane, il percorso prevede via Serraglia, via Romana e piazza Pitti (per gli auguri delle 24). Si riprende - dopo una breve pausa - con Pedra Samba nel percorso via Santo Spirito, piazza della Passera (con sosta) e poi gran finale in piazza Santo Spirito. Più articolato il percorso di Fantomatika con Ponte Vecchio, via Bardi, piazza Demidoff, Lungarno Torrigiani e di nuovo in Santo Spirto per il gran finale con le due band insieme. Il Capodanno itinerante per le vie di Oltrarno è organizzato da Music Pool con la collaborazione del Comitato Oltrarno Promuove.

- in piazza Bartali arriverà il Cirk Fantastik: dalle 17.30 laboratori circensi, teatro di strada, giocoleria, managiafuochi e gran finale con Adriano Bono & The Reggae Circus. Anche quest’anno la festa si allargherà a Scandicci: piazza della Resistenza si trasformerà in una Balera contemporanea 2.0 grazie agli ExtraLiscio. Ospiti speciali Dente e Mauro Ermanno Giovanardi.

A piazzale Michelangelo per il concertone ci sarà un vero e proprio presidio di street food per tutti i gusti e i palati, dal lampredotto alla piadina, dalla pasta alla tipica cucina toscana.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Cosp (Comitato ordine e sicurezza pubblica) ha definito che è necessaria un’ordinanza antivetro e antibotti nelle piazze dove ci sono eventi e nei luoghi ad alta concentrazione di persone, come per esempio piazza Duomo o via Calzaiuoli.

L’ordinanza sarà in vigore dalle 18 del 31 dicembre alle 3 del primo gennaio. Al piazzale, così come previsto dalla recente Circolare Gabrielli, ci sarà una capienza massima di partecipanti, stabilita in 15mila utenti. Una volta raggiunto questo numero, le persone non potranno entrare nell’area evento ma potranno rimanere nell’area circostante. Ci saranno anche controlli col metal detector.

A Firenze è vietato l’uso di petardi e la vendita e la detenzione di contenitori di vetro nelle piazze dove si svolgono gli eventi di Capodanno e nelle strade a maggiore concentrazione di persone.

Il Capodanno è un evento promosso dal Comune di Firenze.