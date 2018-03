"Avanti tutta con i lavori per la nuova pista"

Il ministro dello sport è intervenuto sulla pioggia di ricorsi contro l'ampliamento dello scalo. "Non li condivido ma rispetto tutti i punti di vista"

FIRENZE — Dopo il polverone di polemiche innescato dai ricorsi presentati al Tar da Sesto Fiorentino, Carmignano, Poggio a Caiano e Prato anche il ministro dello sport Luca Lotti si è detto convinto che la nuova pista si farà. Interrogato proprio sul ricorso presentato dal sindaco Pd di Prato Matteo Biffoni, Lotti ha detto di rispettare "la decisione del sindaco Matteo Biffoni, ma è una scelta che non condivido. Credo che sull'aeroporto si sia fatto tutto: mi auguro che si arrivi velocemente all'inizio dei lavori, perché questo è il punto su cui anche il Pd, ed anche il nostro governo hanno fortemente lavorato, e finalmente si è arrivati alla parte finale. Iniziamo i lavori: dopo resteranno solo le polemiche di chi dice sempre no".

Quello di Prato è stato solo l'ultimo ricorso presentato dopo il decreto di Via che ha avuto l'ok lo scorso dicembre e che di fatto apre la strada all'inizio dei lavori.

"Questo investimento è arrivato alla sua decisione finale, al via definitivo di una infrastruttura importante per la Regione Toscana, per Firenze, la stessa Prato, per tutto il territorio intorno all'aeroporto - ha aggiunto Lotti - e credo che si siano date tutte le risposte, osservatori, studi ambientali. Insomma io penso che sia arrivato il momento di farla quest''opera, e penso che non ci sia molto da discutere".

Stamattina sullo stesso argomento era intervenuto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella definendo il progetto della nuova pista dell'aeroporto "una strada imboccata senza ritorno".