La gara nella natura, l'UltraTrail Via degli Dei

La città di Fiesole ospiterà per il secondo anno l’Ultratrail Via degli Dei, gara competitiva di 125 chilometri che partirà da Bologna

FIESOLE — La città di Fiesole ospiterà per il secondo anno consecutivo l’ Ultra -Trail® Via degli Dei, gara competitiva in ambiente naturale di 125 chilometri che partirà da Bologna alle 00:05 di sabato 14 aprile e precederà lo sparo di inizio della prima edizione Flaminia Militare Trail di 55 chilometri da Monte di Fò previsto per le 10:30 dal Camping “Il Sergente” a Monte di Fò, località nel territorio toscano del comune di Barberino di Mugello.

La presentazione ufficiale in terra toscana si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Fiesole alla presenza del Sindaco Anna Ravoni. A rappresentare il comitato organizzatore Riccardo Cavara , Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica Ultra -Trail® Via degli Dei