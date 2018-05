Fattoria dei ragazzi, seminare insieme ai nonni

Nel centro di educazione ambientale proseguono i corsi per bambini e adulti per imparare a coltivare l'orto oppure a fare il pane

FIRENZE — Una scuola aperta a piccoli e grandi dove imparare a coltivare l'orto e seguire corsi di panificazione. E non solo. Sono in pieno svolgimento alla Fattoria dei Ragazzi una serie di attività per valorizzare questo centro di educazione ambientale, con tutta una serie di iniziative rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di diverse fasce di età, oltre che a adulti e famiglie, con attività serali e nei fine settimana.

Ad organizzarle è il Quartiere 4.

I più piccoli potranno imparare a creare oggetti con materiali poveri e di riciclo, zappettare e seminare e realizzare, addirittura, un piccolo orto. Per i più grandi sono previsti, tra l'altro, corsi per riconoscere erbe spontanee e un laboratorio di panificazione.

Alle 16.30 di domani, in calendario, c'è l'iniziativa Contadini si nasce. Zappettiamo e seminiamo insieme ai nonni della Fattoria. Saranno presenti la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi e il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni

La Fattoria dei Ragazzi è una grande casa colonica con annessi agricoli e un appezzamento di terreno circostante, collocata in via dei Bassi 12, nel cuore del Quartiere 4. Il suo recupero, iniziato nel 1986, è stato concepito come ricostruzione di un ambiente agricolo tipico della campagna toscana a conduzione familiare con le coltivazioni tipiche del nostro paesaggio. Questa Fattoria di città rappresenta un luogo ricco di stimoli per compiere osservazioni su piante, colture e animali e fare esperienze concrete a diretto contatto con un prezioso angolo di campagna in città, ampiamente accessibile e fruibile.