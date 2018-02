Ecco l'accordo per la gestione del Museo Ginori

La Regione ha approvato lo schema di accordo per la definizione del modello di gestione del ''Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia''

FIRENZE — L'accordo definito oggi dalla giunta, che coinvolge Regione, ministero dei Beni culturali e Comune di Sesto Fiorentino, verrà firmato la prossima settimana.

Attraverso l'accordo, si legge in una nota della Regione, verranno definiti tutti gli aspetti relativi alla conservazione, catalogazione, studio e comunicazione del patrimonio, le modalità di riorganizzazione e di riapertura al pubblico, il modello di gestione ma anche quelli che prevedono la possibilità di realizzare forme di partenariato pubblico-privato per il reperimento dei fondi necessari al mantenimento del Museo.

Per la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, la collezione del Museo "rappresenta un patrimonio fondamentale per la storia della porcellana, italiana ed europea", e "non può essere scisso dal territorio e dal complesso industriale di cui è parte", ma è anzi da "integrare col sistema regionale dei luoghi della cultura oltre che con il sistema della ricerca e dell'alta formazione".