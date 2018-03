Case, Firenze sul podio delle città più care

Secondo una ricerca di Idealista Marketplace Immobiliare, il capoluogo è secondo solo a Venezia per i prezzi al metro quadro. Compravendite in ripresa

FIRENZE — Scendono in Italia i prezzi delle abitazioni usate secondo l'ultima ricerca di Idealista Marketplace Immobiliare. Rispetto al febbraio del 2017, i prezzi sono scesi in media del 4,4 per cento, con 58 città risultate con le valutazioni in diminuzione rispetto a 48 in cui invece sono aumentate.

I cali più consistenti? In Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Sicilia.

Venezia vanta i prezzi al metro quadro più elevati (4.367 euro), seguita da Firenze (3.478 euro) e, subito a ruota, da Bolzano (3.434).

Le città più a buon mercato? Biella con 722 euro al metro quadro, Caltanissetta (740 euro) e Agrigento (825 euro).